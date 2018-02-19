19 февраля во дворе одного из жилых зданий на улице Низами в Сабаильском районе столицы было обнаружено тело мужчины 25-30 лет.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве внутренних дел, характерные признаки мужчины: рост 160-170 см, худощавое телосложение, темные волосы и глаза. На правом запястье наколка в виде пяти точек.

На нем синяя куртка, голубые джинсы, спортивная обувь.

Узнавшим мужчину и владеющим какой-либо информацией о нем просьба звонить в call-центр МВД 102, и в 39-ое отделение Управление я полиции Сабаильского района по телефонам (012) 498-02-02, həmçinin (050) 636-60-60, (055) 332-32-38, (051) 409-28-89.