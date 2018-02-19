В Смоленской области обнаружена могила азербайджанца, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в России, смоленская областная общественная организация «Поисковое объединение «Долг» ежегодно организует в регионе экспедиции с целью нахождения и захоронения тел погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории села, которое было стерто с земли во время войны, были обнаружены относящиеся к 1943 году захоронения. Была проведена эксгумация тел 26 бойцов. Кроме того, в ходе исследования было установлено, что тела принадлежат бойцам 101-й стрелковой бригады, участвовавшей в освобождении Демидовского района Смоленской области. Личности всех бойцов были установлены.

21 сентября 2017 года тела этих военных были захоронены с соблюдением всех военных и религиозных обрядов на территории мемориала «Площадь Памяти» в селе Лобаново Демидовской области.

Среди погибших – российские военнослужащие, уроженцы Тулы, Саратова, Перми, Воронежа, а также граждане Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана и Азербайджана (один человек). Установлено, что погибшим соотечественником является уроженец Лачинского района, ефрейтор Мирзоев Ибиш Рза оглу, 1907 г.р. О нахождении его могилы родственникам сообщили в организации «Долг».

17-18 февраля организация собрала близких всех погибших военнослужащих, провела траурное мероприятие, чтобы почтить память бойцов 101-й стрелковой бригады.

Согласно распоряжению посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, посольство организовало поездку в Смоленск родственников ефрейтора И.Мирзоева для участия в указанном мероприятии.