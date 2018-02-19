Премьер-министр Артур Раси-задераспорядился о внесении изменений в постановление Кабинета министров «О составе коллегии министерства энергетики Азербайджанской Республики».

Как сообщает Report, согласно решению, количество членов коллегии министерства энергетики установлено в составе 9-ти человек и утверждено в следующем составе:

Председатель коллегии

министр энергетики Азербайджанской Республики

Члены коллегии:

заместители министра энергетики;

руководитель Аппарата министерства энергетики;

заместитель руководителя Аппарата министерства энергетики — заведующий отделом внутреннего контроля;

заведующий отделом нефтегазовой политики Аппарата министерства энергетики;

заведующий отделом энергетики Аппарата министерства энергетики;

председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министре энергетики.

Решение вступает в силу со дня подписания.