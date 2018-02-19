Премьер-министр Артур Раси-задераспорядился о внесении изменений в постановление Кабинета министров «О составе коллегии министерства энергетики Азербайджанской Республики».
Как сообщает Report, согласно решению, количество членов коллегии министерства энергетики установлено в составе 9-ти человек и утверждено в следующем составе:
Председатель коллегии
министр энергетики Азербайджанской Республики
Члены коллегии:
заместители министра энергетики;
руководитель Аппарата министерства энергетики;
заместитель руководителя Аппарата министерства энергетики — заведующий отделом внутреннего контроля;
заведующий отделом нефтегазовой политики Аппарата министерства энергетики;
заведующий отделом энергетики Аппарата министерства энергетики;
председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министре энергетики.
Решение вступает в силу со дня подписания.