Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики России Александром Новаком, сообщает министерство энергетики РФ.

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в двустороннем и многостороннем формате.

В качестве приоритетных направлений взаимодействия отмечались сотрудничество в области нефтепродуктообеспечения, вопросы поставок природного газа, а также кооперация в области электроэнергетики.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества по линии реализации договоренностей в формате ОПЕК +. В частности, российский министр отметил важный вклад Азербайджана в совместные усилия государств ОПЕК и не ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

Новак отметил, что важную роль в работе форума призван сыграть Газовый институт Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). «Полагаем, что Институт должен стать основным координационным центром для объединения усилий ведущих научных организаций в государствах-членах форума с целью проведения исследований, в которых заинтересованы все участники ФСЭГ», — добавил министр.

Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак признали эффективным соглашение о сокращении добычи нефти между ОПЕК и странами-производителями, не входящими в картель (ОПЕК+), говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в понедельник.

На встрече в Москве министры, в частности, обсудили результаты сотрудничества в рамках ОПЕК+.

«Было отмечено, что соглашение ОПЕК+ было эффективным в установлении баланса спроса и предложения, наблюдаемого на мировом рынке нефти в настоящее время, и стабилизации цен. Стороны признали необходимость продолжить процесс сокращения добычи нефти для поддержания стабильности, а также тот факт, что тесное сотрудничество ОПЕК со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, также способствует стабильности цен на нефтяном рынке», — говорится в сообщении.