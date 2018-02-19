На 259-м километре автотрассы Баку-Газах, у села Ляки Агдашского района Азербайджана произошло серьезное ДТП.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД АР, автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился 27-летний житель Баку Орудж Гумбатзаде, потерял управление и, съехав с дороги, упал в водоканал.

Водитель погиб сразу, а его 19-летняя жена Мансума и 6-месячная дочь Сельджан, находившиеся в машине, начали тонуть. Мать высунула младенца в окно и стала кричать. К счастью, очевидцами ДТП стали проезжавшие мимо патрульные инспекторы Дорожной полиции, сержанты Руслан Гасанов и Натиг Гусейнов. Они подъехали к каналу и, бросившись в ледяную воду, вытащили из уходящего на дно автомобиля и женщину, и ребенка.

Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Агдаша, их жизнь вне опасности.

Позже автомобиль был вытащен из канала автокраном МЧС. По факту ведется расследование.