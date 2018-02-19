«По стране представленные Управлением мусульман Кавказа более 1000 религиозных деятелей будут получать зарплату».

Об этом Report заявил исполнительный директор созданного при Госкомитете по работе с религиозными организациями Фонда пропаганды духовных ценностей Мехман Исмайлов.

По его словам, в заработной плате религиозных деятелей будет разница: «Разделение будет произведено между имамами, наиби-имамами и лицами, управляющими вагфами. После оценки работы религиозных деятелей им будет выдаваться зарплата».

М.Исмайлов сообщив, что предложения подготовлены и представлены в минфин в виде документов, отметил, что религиозные деятели зарплату будут получать посредством карт: «Около двух недель назад документы были направлены в министерство. Думаю, что окончательное решение будет известно в ближайшие дни».

Исполнительный директор фонда подчеркнул, что за работой получающих зарплату религиозных деятелей будет вестись контроль: «Естественно, зарплата не посещающих работу религиозных деятелей выплачиваться не будет. Цель в том, чтобы мечети не оставались без присмотра».

Отметим, что Фонд пропаганды духовных ценностей создан указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 октября 2017 года с целью оказания поддержки существующим в стране религиозным конфессиям, сохранения и развития духовных ценностей, а также усиления государственной поддержки данной сфере.