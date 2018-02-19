Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) приняло решение отправить в Азербайджан миссию по оценке потребностей в связи с предстоящими в стране президентскими выборами.

Как сообщили АПА в бюро, миссия будет находиться в Азербайджане 21-22 февраля.

В миссию по оценке потребностей войдут 4 человека. 3 из них являются экспертами БДИПЧ ОБСЕ, 1 – членом ПА ОБСЕ.

Миссия соберет информацию, подготовит рекомендации об отправке или не отправке миссии для наблюдения за президентскими выборами, а также о формате миссии, если она будет отправлена.

Отметим, президентские выборы в Азербайджане будут проведены 11 апреля.