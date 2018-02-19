Премьер-министр Турции Мовлут Чавушоглу выразил отношение к информации о подписании соглашения между президентом Сирии Башаром Асадом и PYD / YPG — сирийским крылом курдской террористической организации PKK. Он также выразил отношение к сообщению о том, что преданные Башару Асаду силы в течение нескольких часов войдут в центр Африна.

Как сообщают турецкие СМИ, на пресс-конференции в рамках визита в Иорданию М.Чавушоглу, сказал, что цель операции «Оливковая ветвь» — очистить Африн от PYD / YPG.

М.Чавушоглу сказал, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии, и отметил, что если сторонники Асада захотят войти в Африн для его очистки от PYD/YPG, то никаких проблем нет: «Но если для защиты YPG войска Асада войдут в Африн, нас ничто не останови».

Отметим, что турецкая армия и оппозиционная «Свободная Армия Сирии» с 20 января проводят в Африне операции по очистке региона от PYD/YPG.