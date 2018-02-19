​Известный азербайджанский общественно-политический деятель, бизнесмен, меценат, Президент «Всемирного азербайджанского культурного фонда» и Первый вице-президент «Европейского Азербайджанского Конгресса» Физули Мамедов преподнёс очередной приятный сюрприз защитникам нашей родины. В воскресенье, 18 февраля, он объявил о своём решении 10 мая — в честь 95-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева подарить ещё пять квартир ветеранам карабахской войны.

Как сообщает Minval.az, все квартиры будут отремонтированы в стиле евроремонта и обставлены всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Ключи от квартир получат ветераны карабахской войны Незер Абдурахманов, Камиль Мусави, Ешгин Гусейнов, Арзу Мамедов и Илкин Талыбов. Все они отважно сражались с армянскими оккупантами при освобождении исконных азербайджанских территорий. В ходе ужесточённых боёв они проявили настоящий героизм и мужество.

​Физули Мамедов регулярно радует семей шехидов и ветеранов карабахской войны. Он намерен и впредь вкладывать свои силы и средства во благо азербайджанского народа.

​Пресс-служба «Всемирного азербайджанского культурного фонда» призывает всех состоятельных азербайджанских бизнесменов, истинно любящих азербайджанский народ и нашу страну, активно помогать доблестным и отважным азербайджанским воинам, от героизма которых зависит безопасность и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Они воюют за освобождение исконных азербайджанских территорий от армянских оккупантов. Мы должны перед ними склонить свою голову и выполнять свой гражданский долг. Не следует забывать, что солдат защитник отечества и гордость нации.

Minval.az