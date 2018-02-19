Посольство США в Армении на днях в ответ на запрос газеты «Айкакан Жаманак» отметило, что США уведомили правительство Армении об опасности оказаться мишенью вероятных американских санкций в случае заключения «значительных сделок» с компаниями российского военно-промышленного комплекса.

«Были уведомлены также и правительства других стран, и частные компании, о том, что в случае заключения значительных сделок с включенными в список российскими компаниями есть вероятность применения санкций. Мы заранее не обсуждаем эти санкции. Мы объявляем эти санкции, когда таковые есть и если таковые есть», – отмечено в официальном ответе посольства.

Эксперт АИМОБ Геворг Меликян отмечает, что он ранее предупреждал о том, что введенные против России американские санкции представляют опасность и для Армении. «Все сконцентрированы на других странах, мы обсуждали в основном по части Азербайджана, чтобы Азербайджан и Россия определенным образом были в центре их внимания. Я говорил, что если есть санкции, то это может отразиться и на Армении. В конце концов, если у какой-либо страны есть договор в военной сфере с той или иной российской компанией, она подпадает под санкции. Здесь у проблемы есть две стороны – будет ли это в случае Армении рассмотрено как сотрудничество с российской компанией, и применят ли США это положение до конца», – в беседе с Первым Информационным сказал Меликян.

Поспособствуют ли вероятные санкции, направленные на поставки вооружений, установлению мира на Южном Кавказе? В ответ на этот вопрос Геворг Меликян отметил: «Гонка вооружений – один из самых серьезных компонентов в конфликтах. Во время русско-чеченской войны российская сторона вооружала и свою сторону, и чеченскую, ведь воевать без оружия невозможно, если нет оружия, то конфликт находится в иной плоскости. По данным 2016 года, стопроцентным поставщиком Армении оружия была Россия, и если в отношении России применяются санкции по части поставок оружия Армении, это означает, что Армения лишается основного источника оружия. В случае Азербайджана это не так – 60-65% поставляет Россия, остальное – Украина, Беларусь, Израиль, немного и Турция. И если обеим странам будет запрещено, то пострадает армянская сторона. Может быть, специалисты и будут утверждать, что это разные вооружения, но у Азербайджана не будет проблем, а у Армении появятся также и в финансовом плане, потому что Армении оружие поставляется на иных условиях», – заключил он.