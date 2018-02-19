Число работающих по найму в финансовом и страховом секторе Азербайджана сократилось в 2017 году на 5,2% или 1,3 тыс. человек и по состоянию на 1 января 2018 года составило 23,7 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, из них 4,5 тыс. человек или 19% заняты в государственном, 19,2 тыс. человек или 81% — в частном секторе.

Численность работников этой сферы выросло с 11,8 тыс. в 2005 году до 30,9 тыс. в 2014 году, а затем сократилось и составило 30,1 тыс. в 2015-м и 25 тыс. в 2016 году.

Отметим, что число работающих по найму по состоянию на 1 января 2018 года в Азербайджане составило 1 521,3 тыс. человек, из них 880,1 тыс. человек заняты в государственном, 641,2 тыс. человек — в частном секторе экономики. В нефтяном секторе задействованы 33,9 тыс. человек, в ненефтяном — 1 487,4 тыс. человек.