«Проживающие на оползневой зоне поселка Баил 67 семей, которые предоставили соответствующие документы, будут получать средства для аренды жилья. Эта сумма будет зависеть от состава семьи».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава Исполнительной власти Сабаилского района Эльдар Азизов во время встречи с жителями поселка Баил. Глава ИВ отметил, что сумма средств для аренды жилья будет составлять минимум 260 манатов: «Арендная плата, а также компенсация собственникам 4 разрушенных домов будет определена нормативным решением Кабмина. Получить средства можно будет, открыв счет в банке и предоставив удостоверение личности. Считаю, что сумма компенсации соответствует нормативам».

Э.Азизов отметил, что в зоне Баилского склона находится 98 домов: «90 процентов из них были построены до 2000 года. Только на один из 98 домов есть документы. Все вопросы находятся под контролем, и все будет зависеть от заключения экспертов. Есть территории, откуда жители должны быть эвакуированы. А есть и такие участки, где причин для беспокойства нет. Решение в связи с территорией будет принято после заключения специалистов».

Э.Азизов также сказал, что срок аренды жилья переселенных из оползневой зоны жителей также будет известен после заключения специалистов.