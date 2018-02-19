Обнародован порядок приема в I класс не достигших 6 лет детей в новом учебном году.

Как сообщили АПА в секторе по связям с общественностью Управления образования по городу Баку, регистрация электронных заявлений родителей (или других законных представителей) в связи с зачислением в 1 класс находящихся в подчинении Управления образования по городу Баку общеобразовательных школ их детей, 6 лет которым исполнится в промежутке от 16 сентября до 31 декабря этого года, будет проводиться с 22 февраля по 20 июня, а зачисление в общеобразовательные школы, которые находятся в подчинении Управления образования города Гянджа, Отдела образования города Сумгаит и Отдела образования Абшеронского района, будет проводиться с 12 марта по 20 июня.