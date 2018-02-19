Прошлой ночью в Исмаиллинском районе сгорел дом, принадлежащий бывшему министру транспорта Зие Мамедову.

Как сообщает АПА, инцидент произошел 19 февраля около 4 часов утра в селе Буйнуз.

Сгорел один из домов, который располагался на большом участке Зии Мамедова. Дом находился на лесогорье.

Пожар начался в деревянном трехкомнатном одноэтажном доме, который располагался рядом с дачей Зии Мамедова.

О пожаре в противопожарную службу МЧС сообщил охранник виллы и проживающий в том же доме Расул Захраб оглу Бадиров.

Для тушения пожара в доме общей площадью 144 квадратных метра прибыли две пожарные машины и живая сила МЧС. Дом полностью сгорел вместе с находящимися внутри вещами.

Из-за того, что деревня Буйнуз находится в 25 км от районного центра, а также в связи с поздним сообщением о пожаре, предотвратить возгорание не удалось.

Пострадавших нет. Причина пожара пока не известна.

По факту ведется расследование.