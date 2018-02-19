Иракский суд приговорил к пожизненному заключению десять гражданок Турции и Азербайджана за поддержку террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя Высшего судебного совета страны Абделя Саттара Биркдара.

По его словам, к высшей мере наказания — смертной казни — также приговорена еще одна гражданка Турции за поддержку ИГ.

СМИ утверждают, что власти Ирака задержали несколько сотен жен боевиков ИГ. Среди них гражданки стран ЕС, Азии, США, а также выходцы из России.