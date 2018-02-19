20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью в некоторых местах изморось. Будет дуть северо-восточный ветер, который сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 6-9°, в Баку ночью 2-4°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, изморось. В некоторых северных и восточных районах возможны осадки, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит -1-+4°, днем 6-10°, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.