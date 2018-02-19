«Не исключено, что в попытке покушения на министра обороны Израиля Авигдора Либермана есть армянский след».

Как сообщает АПА, об этом заявил бывший заместитель министра обороны, генерал-лейтенант в отставке Чингиз Мамедов, комментируя информацию о покушении на А.Либермана.

Ч.Мамедов отметил, что отношения между Израилем и Азербайджаном, в особенности, в военной сфере, всегда вызывали серьезную обеспокоенность у армян.

«Открытый призыв Либермана во время визита в Израиль делегации парламента Армении поддержать Азербайджан

расстроили армянских депутатов.

Также нужно особо отметить, что покушение, совершенное сразу после безрезультатного, провального визита в Израиль армянской делегации, дает основание полагать, что оно было спланировано еще до самого визита.

Криминальный режим Армении совместно с международными террористическими организациями, в том числе антиизраильскими силами, регулярно использует покушения и теракты для достижения своей цели. Как мы знаем, использование этих методов нашло свое отражение даже в уставах многих армянских организаций.

Непосредственное участие армян в совершенных в Париже, Москве, Стамбуле и во многих других местах терактах и покушениях нашло свое подтверждение. Не исключено, что армяне причастны и к этому теракту. Одним из подтверждающих это фактов является то, что, несмотря на настойчивые призывы Армении, парламент Израиля не признал «армянский геноцид», — подчеркнул бывший заместитель министра.

Отметим, спецслужбам Израиля удалось сорвать план террористов, планировавших совершить покушение на министра обороны страны Авигдора Либермана, сообщает «Jerusalem Online» со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Боевики планировали взорвать на пути следования кортежа министра мощную бомбу.

Спецслужбам Израиля удалось задержать шестерых боевиков, готовивших нападение. По информации издания, они являются членами группировки «Палестинский исламский джихад». Эта группировка признана террористической в США, ЕС и ряде других стран и выступает за уничтожение государства Израиль.