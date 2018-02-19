«После выпавших за последние дни осадков в зоне оползня на Баилово произошло утяжеление слоя почвы».

Об этом Report заявил находящийся на территории начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, в настоящее время ехать на территорию оползня опасно: «На территории есть многочисленные трещины, их десятки. Несмотря на небольшие изменения трещин, их невозможно пронаблюдать».

А.Гаралов отметил, что специалисты на территории ежедневно проводят исследования: «Процесс продолжается, оползень в активной фазе. На территории нет жителей».