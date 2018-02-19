В День святого Валентина можно не только ставить сердечки в соцсетях, но и творить добро – это доказал турецкий футболист Илкай Гюндоган, выступающий в клубе АПЛ «Манчестер Сити». Он сделал подарок маленькому турецкому городу Дурсунбей, где выросли его мама и папа. Сам Гюндоган родился уже в немецком Гельзенкирхене (куда семью в семидесятых перевез дедушка, работавший шахтером в Рурской области), но в Турцию приезжает каждый год. В начале отпуска он всегда навещает родителей.

Как сообщает «Спорт сегодня», 14 февраля было объявлено о новом социальном проекте администрации Дурсунбея: любой инвалид (а их в городе 500 человек) теперь может бесплатно ездить по городу на специально оборудованном автомобиле. Как только ему захотелось поехать на рынок или в магазин, он звонит в колл-центр, сообщает адрес и ждет водителя. Гюндоган купил необходимую машину и будет перечислять деньги на топливо.

Мэр города Рамазан Бахчаван сказал, что город должен гордиться Гюндоганом: «Он и его отец Ирфан всегда нам помогают – и финансово, и морально. Мы должны помнить и заботиться о людях с ограниченными возможностями».

Илкай помогает родному городу родителей не впервые. Он оплатил реконструкцию стадиона местного любительского клуба «Дурсунбей Беледиеспор», которая оценивается в 140 тысяч долларов. В благодарность клуб назвал арену в честь Гюндогана.

Однажды Илкай пригласил игроков и тренеров любительской команды в Манчестер – они целую неделю тренировались на базе «Сити» и пару раз встречались со звездами из основы.

По словам руководителей «Дурсунбей Беледиеспор», внимание Гюндогана уже помогло нескольким юниорам выйти на более высокий уровень – например, два парня пробились в юношеский состав «Бурсаспора» (U-17).