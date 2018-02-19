В Бакинском следственном изоляторе умер иностранный гражданин.

Как сообщает Report, содержащийся в следственном изолятора №3 Пенитенциарной службы гражданин Турции Эртекин Исмаил Сонмез 1959 г.р. скончался от сердечного приступа.

По факту ведется расследование.

Отметим, что И.Сонмез был объявлен в розыск по соответствующим статьям уголовного кодекса Турции за совершении на территории страны насилия и сексуального насилия. Он 10 дней назад был задержан в международном аэропорту «Гейдар Алиев», во время попытки сбежать в Грузию рейсом Баку-Тбилиси.