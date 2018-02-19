Утром в Пхенчхане танцевальные пары катали короткий танец. Лучшим моментом соревнований было выступление французской пары, двукратных чемпионов мира Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. У девушки расстегнулось платье, и их катание стало еще интереснее.

«Мой костюм раскрылся. Такое случилось впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов.

Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать», – сказала Пападакис после проката (цитата по российским СМИ).