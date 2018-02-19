В Саудовской Аравии женщины теперь смогут открывать и вести собственный бизнес без согласия на то супруга или родственника мужского пола, сообщает издание Arab News со ссылкой на министерство торговли и инвестиций страны.

Несколько дней назад женщин в Саудовской Аравии начали принимать на работу следователями, а с июня они вправе будут также водить мотоциклы и грузовики.

Тенденция к расширению прав женщин в Саудовской Аравии стала следствием реформаторской политики наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.