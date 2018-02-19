Азербайджан, Турция и Украина проведут 6 марта в Баку политические консультации, заявил азербайджанский посол в Киеве Азер Худиев.

«В этой связи Азербайджан посетят замминистры иностранных дел Турции и Украины Умид Ялчин и Василий Боднар»,- сказал А.Худиев информагентству Азертадж.

А.Худиев отметил, что консультации связаны с созданием нового трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина.

«В ходе консультаций будут рассмотрены вопросы политического, экономического, энергетического гуманитарного сотрудничества, обсуждены перспективы их развития, а также взаимодействие в рамках международных организаций»,- сказал дипломат.

Посол также отметил, что стороны также обсудят вопросы грузоперевозок в рамках нового формата сотрудничества, а также вопросы перевозки энергоресурсов посредством бассейнов Каспийского и Черного морей.