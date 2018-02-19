Москва готова без предварительных условий предоставить площадку Палестине и Израилю для переговоров. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях», передает РИА Новости.

«Мы убеждены, что иного пути, как прямые договоренности между Палестиной и Израилем, нет, — сказал глава МИД РФ. — Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для палестинского и израильского лидера без предварительных условий».