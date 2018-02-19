«Россия призывает США не играть с огнем в Сирии».

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях».

По его словам, когда идет речь о необходимости сохранить суверенитет и территориальную целостность Сирии, «мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками расчленить Сирию», сообщает ТАСС.

«Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать на земле, прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и границами Сирии с Ираком, с Турцией. Мне кажется, что заверения наших американских коллег о том, что их единственной целью в Сирии является борьба с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» — прим. ТАСС) и сохранение территориальной целостности, нуждаются в подтверждении конкретными делами. Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять свои шаги, исходя не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а скорее из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов, будь то Сирия, будь то Ирак, будь то другие страны региона», — подчеркнул глава дипведомства.