Facebook введет дополнительные тесты для покупателей рекламы, из-за опасений, что Россия с помощью фейковых и оплаченных новостей будет вмешиваться в процесс выборов в конгресс США в 2018 году, сообщает Газета.ру со ссылкой на Associated Press.

Пользователям, которые захотят разместить рекламный пост с именами кандидатов выборов в конгресс США, потребуется пройти дополнительный тест — ввести с изображения автоматически генерируемый пароль, чтобы продолжить покупку рекламы. Представители Facebook считают, что таким образом они смогут обезопасить социальную сеть от ботов, которые публикуют рекламные посты. Дополнительную проверку введут во время промежуточных выборов, в ноябре 2018 года.

Ранее представители копании сообщали, что в Facebook и Instagram обнаружили около 3 тыс. рекламных постов, которые связаны с Россией. Все они были опубликованы незадолго до и после президентских выборов 2016 года в США.