Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Глава государства сказал, что сотрудничество Азербайджана с ЕС успешно развивается. Коснувшись участия вице-президента Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича в прошедшем в Баку четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора», Президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе встречи с ним были проведены плодотворные обсуждения по развитию связей в области энергетики и других сферах. Глава государства подчеркнул, что за период, прошедший с его последнего визита в Еврокомиссию, в связях сторон во всех сферах наблюдалась очень хорошая динамика развития. Президент Ильхам Алиев отметил важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС не только в сфере энергетики, но и в других областях, в том числе в политике, торговле, инвестировании, транспорте, сферах безопасности, культуры, а также подчеркнул, что все это отражено в новом соглашении между Азербайджаном и ЕС, над которым сейчас идет работа.

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар сказал, что связи между ЕС и Азербайджаном развиваются во всех сферах в положительном направлении, отметил наличие хороших перспектив сотрудничества.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам урегулирования путем переговоров армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отмечена важность направления усилий на мирное урегулирование конфликта путем переговоров.

Президент Ильхам Алиев отметил, что лицемерная и неконструктивная позиция Армении является главным препятствием для достижения прогресса в переговорах. Армения продолжает свою захватническую политику и уничтожает на оккупированных территориях Азербайджана национальные, религиозные и исторические памятники страны.

Глава государства подчеркнул, что для скорейшего урегулирования конфликта Армения должна начать вывод своих оккупационных сил с территорий Азербайджана, и должны быть восстановлены нормы и принципы международного права.