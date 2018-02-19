Общая служба безопасности Израиля (Шин-бет) отчиталась о том, что 18 февраля предотвратила покушение на министра обороны страны Авигдора Либермана. Об этом написала газета Jerusalem Post.

Неизвестно, когда именно Шин-бет раскрыла план покушения. Спецслужбы Израиля сообщили, что Либермана хотела убить террористическая организация «Исламский Джихад». Преступники планировали заминировать дорогу на Западном берегу, по которой должен был проехать кортеж с министром обороны.

Террористы хотели, чтобы после успешного теракта их задержали. В таком случае они бы получили специальное пособие заключенного от «Исламского джихада».

Общая служба безопасности сообщила, что террористическая ячейка пыталась купить бомбы и даже контактировала с другими террористическими организациями в секторе Газа, чтобы получить финансирование. Но преступникам не удалось купить взрывчатое вещество для бомбы.

Всего по делу спецслужбы арестовали шесть террористов. Известно, что двоих из них уже привлекали к ответственности. Так, один находился под административным заключением с 2014 года по 2017 год за подготовку теракта. А другой был в тюрьме дважды за изготовление взрывчатых устройств и планирование нападения на вооруженные силы Израиля.

Напомним, что это не первая попытка подготовить покушение на Либермана. В 2014 году его автомобиль хотела подорвать ячейка движения ХАМАС с помощью гранатомета. Спецслужбам удалось предотвратить покушение.