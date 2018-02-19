Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2018 года составил 986 единиц, что в 2,1 раза больше показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров — 408 единиц (рост в 2,2 раза).

В январе 2018 года в Азербайджан также было импортировано 73 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 78%), 1 единица моторных транспортных средств спецназначения (спад в 5 раз).

Кроме того, за отчетный месяц в республику ввезено 4 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост 33,3%).