До президентских выборов в Азербайджане осталось менее двух месяцев. Предстоящее голосование приковывает внимание не только граждан Республики, но и азербайджанскую диаспору за рубежом. О том, каким предстоящее событие видится со стороны нашим соотечественникам, мы побеседовали с председателем Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Исламом Гусейновым.

— Ислам Ровшанович, по-вашему ощущению – как российские азербайджанцы в своей массе восприняли известия о переносе выборов в Азербайджане с осени на весну?

— Для начала хочу отметить, что российские азербайджанцы достаточно внимательно следят за тем, что происходит на исторической родине. Это, прежде всего, связанно с тем, что между ними и Азербайджаном нет никакого значимого разрыва. Наверное, мы как никакой другой народ ощущаем, что живем в едином геополитическом пространстве, в котором единство интересов и исторически сложившиеся братские отношения значат гораздо больше, чем географические границы. За это мы должны быть благодарны нашему общенациональному лидеру Гейдару Алиеву – в свое время именно он задал вектор на максимально близкий контакт с Россией. Его дело последовательно продолжил Ильхам Алиев. Здесь, в России мы очень хорошо осознаем важность политических процессов в Азербайджане, наблюдаем за ними и стараемся не остаться в стороне. Помимо этого, у каждого из нас в Азербайджане живут близкие люди, и мы хотим, чтобы они жили достойно, чтобы страна развивалась и процветала. Ильхам Алиев обеспечивал развитие страны до сих пор и в силах обеспечить его в будущем.

Новость о переносе выборов большинство моих земляков, с которыми я имею связь, восприняли примерно также, как и в Азербайджане – спокойно. Кстати, даже слухов ходит минимум – а ведь слухи в определенной мере являются срезом общественного мнения. Так вот, их практически нет. А это значит, что люди хорошо понимают, что происходит, и принимают это.

— А что, по-вашему мнению, происходит? С чем связан перенос выборов?

— Меня вполне удовлетворяет объяснение, которое дали Азербайджанские власти. Действительно, на конец года запланировано множество важнейших, стратегически важных для страны мероприятий – это и празднование 100-летия создания Республики, и Международный гуманитарный форум, и некоторые другие. Каждое из них привлекает к себе широкое общественное внимание, «отбирая» его у президентских выборов. И наоборот. Это не принесет пользу ни мероприятиям, ни выборам. Основное значение президентских выборов в Азербайджане – дать людям спокойно услышать и понять, в каком направлении будет развиваться Республика в ближайшие семь лет, обсудить это всем народом, сделать выводы и провести настройку. Осенние праздники не будут этому способствовать. И перенос выборов на свободную от больших событий весну – мудрое решение.

Все остальные консприрологические версии про высокую цену на нефть, про «синхронизацию с выборами в России», про связь с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха я нахожу несостоятельными. Ни один из этих факторов не является решающим и значимым для рейтинга поддержки действующего президента. Он уверенно победит на выборах хоть весной, хоть осенью. А вот использовать президентские выборы как площадку для спокойного разговора со страной – это очень мудро.

— Значит ли это, что большинство российских азербайджанцев поддерживают кандидатуру Ильхама Алиева?

— Я не могу говорить за всех, политический выбор – это глубоко личное дело. Но по моим ощущениям – да, это так. За себя могу с уверенностью сказать – я поддерживаю президента, как поддерживал его и на предыдущих выборах. Во-первых, Ильхам Алиев действительно продолжает дело своего отца, который стал отцом нового Азербайджана. Во-вторых, Ильхам Алиев с 2003-го года не раз доказывал, что он является мудрым, прагматичным и умелым лидером, который может отстоять интересы своей родины. В-третьих, как я уже говорил, российские азербайджанцы заинтересованы в сохранении и развитии дружеских взаимоотношений между Азербайджаном и Россией, а президентство Ильхама Алиева нам это гарантирует. Как и президентство Владимира Путина. В этом плане нам, ульяновским азербайджанцам, легко сформулировать свою позицию: мы за Алиева мы за Путина – мы за дружбу между нашими странами и народами! Перед прошлыми выборами мы провели в Ульяновске концерт в поддержку Ильхама Алиева. Думаю, сделаем что-то подобное и в этот раз.