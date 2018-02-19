Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти в данный момент рассматривают возможность внесения новых имен российских граждан в санцкионный список, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CBS.

«Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей подвергнуть санкциям», — сказал Тиллерсон в ответ на вопрос «почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов конгресса».