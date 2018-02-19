Иран готов поставить Багдаду военную технику и снаряжение в рамках подписанного двумя странами меморандума о взаимопонимании в области обороны и военного сотрудничества.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в воскресенье на своей странице Министерство обороны ИРИ.

Соответствующее заявление было сделано заместителем министра обороны Хаджатуллой аль-Курейши во время состоявшейся в ведомстве встречи. «Иранская сторона предложила военную помощь Ираку, включая оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерию, — говорится в коммюнике. — Обе стороны также договорились о формировании специализированных профильных комитетов по каждой категории для изучения этих предложений, их утверждения и выбора необходимого вооружения и оборудования».

В последние годы Тегеран и Багдад активно развивают военно-техническое сотрудничество. Иранские инструкторы были развернуты в Ираке и помогали ВС страны в войне против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). В настоящее время находящаяся с визитом в иракской столице крупная военная делегация ИРИ обсуждает вопросы повышения боевого потенциала национальной армии.