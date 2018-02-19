Глава издательского дома Nargis Ульвия Махмудова на своей странице в Instagram подвергла критике кинотеатр Park Cinema, расположенный в ТЦ Metropark, сообщает Qafqazinfo.

«Я пришла в Park Cinema со своим любимым Карабасом, но его в зал не пропустили. С сегодняшнего дня я решила, что буду ходить в кино в Cinema Plus в ТЦ «Гянджлик». Надеюсь, что, хотя бы там к домашним питомцам относятся хорошо. Я бы хотела, чтобы в отношении чистых и ухоженных домашних кошек и собак пересмотрели бы правила, которые запрещают посещение кинотеатра с домашними питомцами», — посетовала она.

Ульвия Махмудова является дочерью ректора бакинского филиала МГУ Наргиз Пашаевой.