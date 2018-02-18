Число азербайджанцев, погибших в результате пожара в российском городе Оренбург, достигло 5 человек

Об этом АПА сообщил руководитель азербайджанской общины Оренбурга Яшар Масимов.

По его словам, получившая тяжелые ожоговые травмы Гулиева Седагет (1992 г.р.) скончалась сегодня в больнице. В настоящее время в больнице находятся 4 пострадавших, состояние одной из них – 82-летней Иззет Гулиевой оценивается как критическое.

Напомним, что возгорание было зарегистрировано 12 февраля в квартире по адресу: г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 58/1, 9 этаж. Во время пожара погибли Гулиев Хатем (Намиг) Акиф оглу (1980 г.р.), его 3-летняя дочь Лейла и 6-летний сын Эйсевер, а также Габиль Гараев (1967 г.р.)

Получили ожоги 8-летняя Гулиева Севиндж Заур гызы, 19-летняя Гулиева Айтен Эйсевер гызы, 26-летняя Гулиева Садагет Эйсевер гызы, 49-летняя Гулиева Севиндж Шираслан гызы и 82-летняя Иззет Гулиева.