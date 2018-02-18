Массовая гибель наемников ЧВК «Вагнер» в Сирии в результате авиаудара международной коалиции связана с убеждением российских властей, что технологическое превосходство Запада – является постановкой. Такое мнение высказал в Facebook бывший заместитель главы правительства РФ Альфред Кох.

Бывший вице-премьер отметил, что во время боя 7 февраля произошло столкновение двух военных школ.

«Условно «российская» сторона была вооружена соответственно российским оружием, оснащена российскими средствами связи и т.д. А условно «американская» – американскими. Фактически это был идеальный бой для проверки на практике эффективности всех компонентов современной неядерной войны. От планирования операции, до ее завершения. Включая разведку, маскировку, собственно боевые действия и оперативное управление войсками», – написал Кох.

Он отметил, что «россияне» начали наступление, хотя США раскрыли их планы. Наступление началось после артподготовки «россиян», которая не нанесла союзникам американцев никакого вреда.

«Наступающая колонна не знала, что артиллеристы отстрелялись «в молоко» и продолжала наступать. Судя по тому, что говорят на этот счет «американцы» они использовали свою систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и подавили средства связи «россиян»… Когда наступающая колонна «россиян» приблизилась к позициям «американцев» на достаточно близкое расстояние, «американцы» предприняли последнюю попытку остановить безрассудную атаку: они подняли над своими позициями американские флаги», – продолжил Кох.

По мнению бывшего вице-премьера, американцы дали россиянам четкий знак, чтобы те остановились, однако наступление продолжалось.

«Сейчас много пишут про то, что они атаковали позиции «американцев» практически с голыми руками (наперевес с одними калашниковыми). Это не так. Помимо упомянутой выше артиллерии, наступавшие «россияне» имели еще танки и бронетранспортеры. Однако, когда «американцы» убедились, что наступление продолжается, была задействована новейшая американская артиллерийская система, а в воздух были подняты самолеты и вертолеты», – рассказал он.

Кох отметил, что после уничтожения тяжелой техники «россияне» бежали действительно «с голыми руками», а их атака захлебнулась даже не достигнув позиций «американцев». И при отсутствии потерь со стороны «американцев» у «россиян» убиты от 100 до 600 человек.

«У нынешней российской власти, царит убеждение в том, что технологическое превосходство Запада – не более чем постановка для дураков. И что все эти рассказы про высокоточное оружие и невидимые самолеты – вранье и не более чем способ пилить бюджет. Логика российских генералов и их штатских начальников такова: раз мы так делаем, значит и все так делают. А раз так, то значит у американцев такое же оружие как и у нас. Простые и понятные пушки, танки, БТР и рации. Ничего сверхъестественного и запредельно эффективного», – пояснил он.

Бывший вице-премьер пояснил, что россияне верят, что в войне побеждает тот, у кого больше духу и храбрости, военного опыта и навыков рукопашного боя.

«Разумеется, российские военноначальники не сомневаются, что по этим компонентам им и их подчиненным нет равных. Возможно, что они и правы. Но, к сожалению, в данной конкретной ситуации, российским наемникам из ЧВК «Вагнера» (а их везде рекомендуют как военную элиту России) не представилось случая сразиться с американцами на кулачках. Черт его знает, может они бы и начистили морды американцам. Но случилась такая оказия, что их расстреляли с вертолетов», – подчеркнул он.

Кох отметил, что в Сирии россияне проиграли американцам в разведке, планировании операции, оперативном управлении боем.

«Не говоря уже о подавляющем техническом превосходстве. Вся пьеса была сыграна по их нотам. «Пацанам» в ней была отведена роль пушечного мяса. И с этой ролью они, к горю их семей, справились блестяще. Кто их отправил на эту бойню? Да уж наверное тот самый гражданин, что пару лет назад хвастался, что сирийская операция проходит у него по бюджетной строке «учения». Вот он их и устроил. Чтобы узнать: а вправду говорят, что у американцев есть всякие технические прибамбасы или это гнилой пиар?» – рассказал он.

По мнению бывшего вице-премьера, сейчас президент РФ Владимир Путин взял двухнедельный таймаут, чтобы изучить результаты своего эксперимента.

«Как он рассказывал: никаких дополнительных затрат, исключительно только те деньги, которые запланированы на учения… По деньгам-то похоже действительно перерасхода нет. А даже и попилено немало. А вот в людях как расходы на такие учения, ничего? Потянем, а, Владимир Владимирович? Русские бабы еще нарожают, или как?» – обратился он к президенту.

Кох добавил, что при дальнейшем подобном управлении Россией, люди настолько обеднеют, что миллионы пойдут воевать «куда глаза глядят», чтобы заработать.

«Чтоб ты сдох упырь! Мало того, что всю страну разворовал, так теперь еще и кровушки народной напиться захотел. Два года лил на своих «учениях» сирийскую кровь, убивая стариков и детей с воздуха, а теперь и русскую решил попробовать на вкус… И то правда: одно за другим как нитка за иголкой ходит. Вор, если не останавливается, то всегда кончает убийством», – подытожил он.

