Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ещё в 2014 году предлагал ввести белорусских миротворцев в Донбасс для контроля границы между сторонами вооружённого конфликта на Украине. Он отметил, что предлагал своё посредничество президентам Украины и России Петру Порошенко и Владимиру Путину.

Лукашенко заявил, что в первый год конфликта предложил вариант, чтобы «остановить эту бойню». Он отметил, что при посредничестве Польши его решение было предложено Брюсселю, однако там от него отказались.

«Я сейчас считаю, что европейцы заинтересованы многие в этом конфликте, как бы они себя не рядили в тогу миротворцев и прочее. Если бы приняли — был бы вариант. Сегодня опять вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал», — сказал Лукашенко и отметил, что в миротворческую миссию «натовцы» предложили включить белорусов, «потому что им якобы доверяет Россия».

Глава Белоруссии рассказал, что предлагал своё посредничество президентам Украины и России.

«Я даже говорил обоим президентам — Порошенко и Путину (потому что многое от них зависит): Вы не рассчитывайте, что я чей-то буду. Я буду чётко выполнять то, о чём вы, два президента, договоритесь — Порошенко и Путин. Договоритесь стать между — я стану. Договоритесь вывести 10 тысяч вооружённых сил Белоруссии — мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чём вы не договоритесь», — рассказал Лукашенко (цитата по RT).