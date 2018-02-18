В Баку масленичная неделя завершилась народными гуляниями в Ичеришехер. У Девичьей башни было установлено чучело Масленицы, а гостей угощали блинами. Информацию распространяет «Спутник».

Последний день Масленицы, который также называют Прощеным воскресеньем, в Баку, несмотря на непрекращающийся дождь, отметили с размахом.

На площади около Девичьей башни в Старом городе (Ичеришехер) была установлена сцена, на которой выступили молодые азербайджанские певцы, танцевальные коллективы, были организованы веселые конкурсы. Ну и конечно же, какая Масленица без традиционных блинов и хорошего настроения. Недалеко от сцены каждый мог полакомиться блинами со сметаной, борщом и согреться чаем.

Праздник был организован совместно с общественными организациями Землячество Казаков в Азербайджане, Ассоциация Русской молодежи Азербайджана, Общество татарской культуры «ТуганТель», Культурный центр аварского общества, Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек» при поддержке Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника » Ичеришехер».