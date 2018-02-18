Экс-депутат азербайджанского парламента Рафаэль Самедов скончался.
Как передает Report, Р.Самедов умер сегодня утром в Сумгаите.
Р.Самедов был депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР с 1985 по 1990 годы.
Экс-депутат азербайджанского парламента Рафаэль Самедов скончался.
Как передает Report, Р.Самедов умер сегодня утром в Сумгаите.
Р.Самедов был депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР с 1985 по 1990 годы.
Дата: 2018/02/18 19:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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