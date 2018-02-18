Экс-депутат азербайджанского парламента Рафаэль Самедов скончался.

Как передает Report, Р.Самедов умер сегодня утром в Сумгаите.

Р.Самедов был депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР с 1985 по 1990 годы.