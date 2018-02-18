Член женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник стала обладателем серебряной медали международного турнира в Швеции.

Как сообщает Report, в финале этого рейтингового турнира соперником чемпионки мира и 6-кратной чемпионки Европы Марии Стадник была последняя обладательница золотой медали чемпионата мира и Азии, японская спортсменка Юии Сусаки.

В напряженной схватке Стадник вела в счете (2:1), но не сумела сохранить преимущество и под самый конец уступила очко сопернице. Схватка завершилась в ничью – 2:2, и Сусаки за счет последнего заработанного очка стала победителем турнира.