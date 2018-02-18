Горнолыжник Патрик Брахнер, который представляет Азербайджан на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея), не вышел на свой первый старт.

Как сообщает «Азериспорт», сегодня прошли соревнования по гигантскому слалому у мужчин. На старт квалификации вышли 110 спортсменов, среди которых не было имени Брахнера.

Позже удалось узнать официальную информацию по поводу не выступления горнолыжника.

Как оказалось, Брахнер не должен был стартовать в гигантском слаломе. Он выйдет на старт слалома, квалификация которого пройдет 22 февраля.

Напомним, что на предыдущей Зимней Олимпиаде в Сочи-2014 Брахнер стал 53-м в гигантском слаломе, а на слаломе не смог финишировать.

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