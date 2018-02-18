Сожжение 30-метрового католического храма из веток вместо чучела на Масленицу в Николе Ленивце, вызвало возмущение среди православных. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает РЕН ТВ.

В РПЦ выступили за проверку организаторов гуляний в арт-парке «Никола Ленивец».«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд», — сказал телеканалу зампредседателя синодального отдела Московского патриарха по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Телеведущий Максим Галкин счел снятое на видео действие жутким. «Может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел?» — отметил он.

Автором идеи, воплощенной в субботу, 17 февраля, был художник Николай Полисский. Он назвал акцию «Пламенеющая готика». «Масленица — это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно», — пояснил он.

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