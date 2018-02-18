Экс-президент Украины, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили по телефонной связи обратился к своим сторонникам, которые вышли на «Марш за будущее», сообщает корреспондент интернет-издания»ГОРДОН».

«Я мечтаю о том, чтобы быстрее воссоединиться с вами. У нас все получится. Мы обязательно победим, так как правда с нами, сила с нами, будущее с нами…. До встречи в Киеве», – отметил он.

Саакашвили заявил, что сейчас находится в Европе и видит, «насколько упал авторитет украинской власти».

«Но я тут не сижу, опустив руки. Я езжу… Сегодня у меня очень важные встречи, я вышел из очень важной встречи. В ближайшие дни у меня будут встречи. Точно так же, как есть список олигархов Путина, точно так же будет список по тем людям, которые грабят украинский народ», – сказал политик.

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