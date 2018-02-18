В Дубае открылась XXIII Международная выставка продуктов питания и напитков «Gulf Food 2018».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на проходящей в «Международном торговом центре» выставке демонстрируется продукция свыше 5000 компаний из 120 стран мира. Азербайджан на этой престижной выставке, которую ежегодно посещают свыше 95 тысяч посетителей из всех стран мира, представлен 23 компаниями производства продуктов питания и напитков.

Азербайджанский стенд посетил посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров, торговый представитель Азербайджана в ОАЭ Эльнур Алиев и сотрудники нашей дипмиссии.

Азербайджанскую делегацию возглавляет вице-президент Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Юсиф Абдуллаев. Наша страна на выставке представлена национальным стендом «Made in Azerbaijan», площадь которой 174 кв. м.

На украшенном национальными орнаментами павильоне Азербайджана посетителям предлагаются производимые в нашей стране и отличающиеся своим вкусом, высоким качеством и конкурентоспособностью фруктовые соки, различные марки вин из отечественного сырья, природные минеральные воды, кондитерские изделия, различные сорта азербайджанского чая, консервированная продукция и др. На установленных здесь мониторах демонстрируются материалы пропагандирующие «Expo Baku 2025», а также видеоролики о достопримечательностях, природе Азербайджана.

Следует отметить, что согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о поощрении бренда «Made in Azerbaijan», направленного на развитие ненефтяного сектора, наша страна активно участвует на всех международных выставках.

В рамках выставки азербайджанские компании помимо демонстрации своих продуктов, будут вести переговоры с участниками выставки из других стран о дальнейшем сотрудничестве.

В представленных посетителям каталогах, баннерах размещена информация об Азербайджане. Кроме того, на всех мониторах, установленных в залах, где проходит выставка, демонстрируются рекламные ролики бренда «Made in Azerbaijan».

В первый же день Азербайджанский стенд привлек внимание многочисленных посетителей международной выставки, которые отмечали, что представленная на стенде нашей страны продукция вызывает большой интерес, так как целый ряд азербайджанских продуктов достаточно хорошо известны на эмиратском рынке, некоторые из которых можно найти на местных прилавках.

«Gulf Food 2018» — крупнейшая в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока специализированная выставка. Она является наиболее влиятельной в мире ежегодной выставкой пищевой промышленности и производства напитков, с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций, проводимых в течение четырех дней своей работы.