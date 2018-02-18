В понедельник, 19 февраля, в Азербайджане сохранится нестабильная и пасмурная погода. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове синоптики обещают облачную погоду, временами возможны дожди, которые к вечеру могут перейти в мокрый снег. Будет дуть усиливающийся умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от двух до пяти градусов четырех тепла, днем — 5-7 градусов выше нуля.

В регионах страны также ожидаются осадки, возможен снег, который к вечеру примет интенсивный характер. Возможен туман, восточный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от трех градусов мороза до двух градусов выше нуля, днем — 3-12 градусов тепла. В горной местности синоптики прогнозируют ночью от пяти до десяти градусов мороза, днем от трех градусов ниже нуля до двух градусов тепла.