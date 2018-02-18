Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар 19 февраля прибудет с визитом в Баку, сообщили Trend в воскресенье в пресс-службе Европейского союза.

В ходе двухдневного визита Клаар проведет ряд важных встреч., на которых будут обсуждены вопросы, касающиеся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, региональной безопасности и сотрудничества.

Отметим, это второй визит Тойво Клаара в Баку. Первый визит состоялся в декабре минувшего года.

Тойво Клаар был назначен спецпредставителем Европейского союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии 13 ноября прошлого года.