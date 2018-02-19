Израиль приложит все силы для того, чтобы Иран не мог действовать в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, — сказал он. — Иран хочет объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство». «Израиль будет сдерживать Иран в его попытках продолжать военные действия в Сирии», — подчеркнул Нетаньяху, отметив, что Тегеран, по данным израильских спецслужб, «стремится создавать базы в Сирии».

Он также заявил, что активное вовлечение Ирана в конфликт в Сирии изменит решение Израиля о невмешательстве в ситуацию.

«Если [президент Башар] Асад допустит проникновение Ирана на территорию Сирии, то это изменит нашу позицию», — предупредил он. По словам Нетаньяху, «решение за Ираном и Асадом».

Премьер-министр добавил, что действия Ирана на Ближнем Востоке в определенной степени способствовали сближению израильтян и арабов.

«Есть один позитивный фактор — это [действия Ирана] сблизило арабов и израильтян, и, может быть, таким образом нам удастся добиться мира между израильтянами и палестинцами», — сказал он.

По словам Нетаньяху, Тегеран не изменил свою политику вследствие санкций и продолжает оставаться «опасным игроком» во всем регионе.