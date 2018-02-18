Мирное шествие отправилось из парка Шевченко к Михайловской площади, где состоится народное вече. На акцию пришли несколько тысяч человек.

В Киеве начался Марш за будущее, организатором которого выступила партия Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Мирным шествием митингующие отправились из парка Шевченко к Михайловской площади, где проведут народное вече», – говорится в сообщении.

Издание оценивает количество участников акции в 5 тысяч человек. Люди требуют импичмент президенту Украины Петра Порошенко.