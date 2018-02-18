Ильхам Алиев направил соболезнования Хасану Рухани в связи с гибелью людей в результате падения пассажирского авиалайнера.

Как сообщает официальный сайт президента АР, в тексте послания говорится:

Уважаемый господин Президент,

Меня крайне опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование.

Аллах рехмет элесин!