Отмечается, что в самолете летели 60 пассажиров, включая одного ребенка, и шесть членов экипажа. Лайнер упал в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Самолет совершал внутренний рейс. Он пропал с радаров спустя 50 минут после вылета из Тегерана и, по предварительным данным, врезался в хребет горы Дена, пишет РИА Новости.

При этом, как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия, пилот пытался посадить машину в районе расположенных здесь сельскохозяйственных владений. Также известно, что командир разбившегося лайнера в 2013 году смог посадить самолет с отказавшим двигателем.

Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов по всему миру, рейс совершался на лайнере модели ATR 72. В распоряжении Iran Aseman Airlines шесть таких бортов, все они оснащены устаревшими транспондерами, которые передают данные с задержкой в 4-6 секунд и в ограниченном диапазоне.