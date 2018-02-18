На продолжающихся в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх фиксируют новые случае заражения так называемой инфекцией норовирус.

Число людей, заразившихся норовирусной инфекцией в Пхенчхане во время Олимпийских игр- 2018, возросло, сообщает Los Angeles Times. По информации издания, количество пострадавших достигло 275 человек. Ранее сообщалось, что среди заболевших было двое швейцарских фристайлистов. Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.

Напомним, о вспышке вируса в Пхенчхане стало известно 8 февраля. Сообщалось, что заболевшие жили не в Олимпийской деревне, а молодежном центре в Пхенчхане.